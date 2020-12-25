Руководство «Херсонеса» просит суд признать критику музея оскорбительной

Автор негативных высказываний о скандальных преобразованиях на территории заповедника будет привлечен к ответственности.

Иск в севастопольский суд подан против театрального режиссера Андрея Маслова. Директор «Херсонеса Таврического» Елена Морозова хочет привлечь его по статье о защите чести и достоинства.

Маслов выпустил несколько публикаций в Facebook, где нелестно отозвался о реновациях на территории музея, который заказал лингвистическую экспертизу каждого текста. По словам режиссера, Маслова устроила «детский сад», потому что в его репликах не было оскорблений, а ее фамилия никак не упоминалась.

В октябре этого года рядом с древним городищем начался монтаж металлических конструкций и деревянных настилов. Это вызвало широкий общественный резонанс, который поддержали городские депутаты и общественники.

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