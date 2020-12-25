Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами 100-500 м), уровень опасности желтый, ветер (МЕСТАМИ 15-20 М/С.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (МЕСТАМИ 15-20 М/С.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 00-500 метров), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью около 5 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер южный 30 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 31 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 1 до 4 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 88 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 96 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью около 3 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 99 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 98 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 3 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 98 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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