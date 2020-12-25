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Происшествия

Президент севастопольской федерации армейского рукопашного боя арестован по подозрению в убийстве жены

Президент севастопольской федерации армейского рукопашного боя арестован по подозрению в убийстве супруги.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан президент севастопольской федерации армейского рукопашного боя», – рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю уточнили, не называя фамилии арестованного, что мужчине предъявлено обвинение по факту убийства 33-летней супруги. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Информация о пропаже женщины поступила в правоохранительные органы от ее родных 21 декабря. К поискам привлекли волонтеров отряда «Лиза Алерт Крым».

«В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с использованием экспертных возможностей СК России, получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа и установлена территория сокрытия тела. Жертва преступления была обнаружена закопанной в земле на пустыре в районе Монастырского шоссе с признаками криминальной смерти», – рассказали в следственном управлении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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