Происшествия
Президент севастопольской федерации армейского рукопашного боя арестован по подозрению в убийстве жены
Президент севастопольской федерации армейского рукопашного боя арестован по подозрению в убийстве супруги.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Задержан президент севастопольской федерации армейского рукопашного боя», – рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю уточнили, не называя фамилии арестованного, что мужчине предъявлено обвинение по факту убийства 33-летней супруги. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Информация о пропаже женщины поступила в правоохранительные органы от ее родных 21 декабря. К поискам привлекли волонтеров отряда «Лиза Алерт Крым».
«В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с использованием экспертных возможностей СК России, получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа и установлена территория сокрытия тела. Жертва преступления была обнаружена закопанной в земле на пустыре в районе Монастырского шоссе с признаками криминальной смерти», – рассказали в следственном управлении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
За неделю в Симферополе обнаружили 20 нелегальных торговцев елками и петардами. Департамент административно-технического контроля администрации Симферополя ежедневно проводит рейды на предмет несанкционированной торговли соснами и елями и пиротехническими изделиями.
Спасатели дали советы отдыхающим на Ай-Петри. Снежная зима в Крыму – редкость, однако пару дней в году жителям полуострова удается насладиться зимним отдыхом в горах.
В ФСБ заявили, что накрыли в Ялте мастерскую по производству оружия. Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Ялты по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов.
Украинца наказали за провоз в Крым лекарств. На границе с Крымом задержали гражданина Украины, который «пытался провезти на полуостров запрещенное лекарство», сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
В горах Крыма внедорожник с ребенком сорвался с обрыва видео
Шокирующие кадры засняли очевидцы.
Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем фото
С 25 декабря точки общественного питания в формате фуд-кортов в торговых центрах Симферополя, согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, ограничили свою работу.
Аксенов поторопился? В России еще не приняли решение по опреснителям в Крыму
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал размещение опреснительных установок в Крыму крайней мерой.
Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
22 часа назад
Зеленский рассказал о мобилизации из-за Крыма
Президента спросили о возможности войны с Россией со стороны Крыма. Придется мобилизовать всех, ответил он.