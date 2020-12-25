Не пить на Новый год: полиция Крыма выходит в рейды за нетрезвыми водителями

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С 25 по 31 декабря сотрудники Госавтоинспекции будут проводить в крымской столице профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, в эти дни водителей будут массово проверять на состояние опьянения, чтобы своевременно обнаруживать нарушителей. При этом время проведения будут определять в зависимости от интенсивности движения, проверят каждого автомобилиста, который проедет по выбранным для профилактики пьянства за рулем участкам города.

Напомним, в соответствии с законодательством, управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф 30 000 рублей.

Кстати, на днях в Евпатории пьяный водитель чудом не сбил пешеходов, влетев в забор.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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