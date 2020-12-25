Власть
На новую набережную в крымской Николаевке нужно до 10 млрд рублей
Стоимость строительства набережной в курортном поселке Николаевка в Симферопольском районе составит до 10 млрд рублей.
Об этом на итоговой пресс-конференции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Предварительная оценка стоимости работ – от 7 до 10 миллиардов рублей. Понятно, это ни в поселке, ни в районе (Симферопольском), ни даже в республике полного объема такой суммы не будет, однако, поскольку Николаевка является излюбленным местом отдыха – здесь весь Симферополь, огромное количество людей, приезжих в том числе – мы эту набережную делать будем», – заявил глава республики.
По его словам, на разработку технико-экономического обоснования проекта набережной выделено из федерального бюджета 110 миллионов рублей. Занимается этим институт «Шельф».
Отмечается, что к декабрю 2021 года «Шельф» должен полностью закончить разработку ТЭО, «на основании которого будут приняты решения о финансировании работ, проектирования и строительства набережной в Николаевке».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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