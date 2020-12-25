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Общество

На Крым надвигается шторм: экстренное предупреждение МЧС

08:37 пятница, 25 декабря 2020
На Крым надвигается шторм: экстренное предупреждение МЧС

фото © Новости Крыма

В пятницу в Крыму ожидается сильный ветер с порывами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, что 25 декабря на территории Республики Крым ожидаются порывы ветра 20 м/с. 

Спасатели предупредили, что в таких условиях есть высокая вероятность возникновения ЧП, обрывов ЛЭП и линий связи, обрушение  слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

В ведомстве порекомендовали в такую погоду не поджигать траву, держаться подальше от слабозакрепленных конструкций, а также крупных деревьев. Любителям рыбалки лучше не выходить в море.

Ранее крымские синоптики спрогнозировали на полуострове в пятницу переменную облачность, без существенных осадков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 24 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 24 декабря.

Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года. Синоптики прогнозируют до конца текущей недели дожди и потепление до 12 градусов тепла.

В канун праздника на Крым обрушится снежный заряд. В конце текущей недели случится настоящее погодное чудо – Крым засыплет снегом.

Прогноз погоды в Крыму на среду 23 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 23 декабря.

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