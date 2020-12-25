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На Крым надвигается шторм: экстренное предупреждение МЧС
фото © Новости Крыма
В пятницу в Крыму ожидается сильный ветер с порывами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
По данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, что 25 декабря на территории Республики Крым ожидаются порывы ветра 20 м/с.
Спасатели предупредили, что в таких условиях есть высокая вероятность возникновения ЧП, обрывов ЛЭП и линий связи, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
В ведомстве порекомендовали в такую погоду не поджигать траву, держаться подальше от слабозакрепленных конструкций, а также крупных деревьев. Любителям рыбалки лучше не выходить в море.
Ранее крымские синоптики спрогнозировали на полуострове в пятницу переменную облачность, без существенных осадков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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