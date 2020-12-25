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Происшествия

Крымчанка до смерти избила мужчину деревянной шваброй

09:12 пятница, 25 декабря 2020

В Симферопольском районе местная жительница избила деревянной шваброй мужчину, в результате чего он скончался от травм.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Отмечается, что в конце октября 2020 года знакомые поссорились, 37-летняя женщина схватила швабру и ударила потерпевшего в грудную клетку, туловище и по голове.

Мужчина сбежал из дома на авто, и зашел в одно из бытовых помещений МУПа, где работал ранее. Там он скончался от полученных травм.

В отношении женщины возбудили уголовное дело и направили в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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