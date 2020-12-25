Крымчане убывают, россияне прибывают: как и почему меняется население полуострова во время пандемии?

фото © Новости Крыма

За 10 месяцев 2020 года в Крым из России переехали около 43 тысяч человек, – такие данные в эфире телеканала «Крым 24» озвучил директор Института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов. По его словам, это значительно подстегнуло спрос на недвижимость, особенно на Южном берегу Крыма.

По данным переписи населения, которую Россия в 2014 году провела в Крыму, численность учтенного постоянного населения Крыма составила 1,89 миллиона человек, а Севастополя – 393 тысячи человек. Согласно подсчетам Росстата на 1 января 2020 года, в Крыму было 1,91 миллиона постоянных жителей и 449 тысяч в Севастополе. Между тем, по данным Крымстата, в течение 2020-го смертность в Крыму превысила рождаемость в полтора раза.

Руководитель агентства недвижимости «Майоров и партнеры» в Симферополе Дмитрий Майоров рассказали, что высокий спрос на местное жилье со стороны россиян сохраняется, несмотря на эпидемию коронавируса.

– В апреле, когда начался карантин, мы ожидали падения цен. Казалось, что это надолго, что люди будут сидеть дома. Но уже через два месяца, когда мы вышли из первого карантина, начались активные сделки. Плюс государство подготовило программы, по которым можно было под 4,5% годовых приобрести первичное жилье, под 6,5% – вторичное. Люди бросились покупать квартиры, сработал отложенный спрос. В итоге в августе начался ажиотаж, цена пошла вверх. Несмотря на ряд препятствий и сложную ситуацию в экономике, люди поняли: если они сегодня не купят однокомнатную квартиру за три миллиона рублей, позже придется платить за нее три с половиной. Так и происходит, сейчас цены поднимаются: на 5-7% на вторичное и до 10% на первичное жилье по сравнению с весной.

Дмитрий Майоров отмечает, что покупатели крымской недвижимости из России практически не обращают внимание на водные проблемы полуострова.

– Они не думают, что такие проблемы будут навсегда, так что на спрос это не повлияло. Собственно, вода из кранов идет, и людям кажется, что все решится. Многие клиенты даже не задавали вопросы на этот счет. Может, немного больше внимания стали уделять пригородной недвижимости, потому что там можно пробурить скважину.

Еще в начале 2019 года Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) инициировал в Сибири масштабную программу по кредитованию желающих купить в Крыму «жилье у моря». Тогда представители банка предложили единую базовую ставку для сибиряков на уровне 11,5% – и для первичного, и для вторичного жилья, причем вне зависимости от первоначального взноса.

Профессор социологии, доктор наук демографии Ирина Прибыткова высказывает сомнения в том, что представленные Росстатом данные по населению соответствуют действительности.

О том, что реальное население Севастополя, по всей вероятности, составляет более 700 тысяч человек, весной 2020 года сообщал губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на потребность населения в больничных койках и данные по потреблению воды и хлеба. Уже в декабре министр обороны России Сергей Шойгу попросил у президента Владимира Путина денег на строительство нового лечебного центра в Севастополе для нужд российской армии:

«В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство единого онкологического центра на базе госпиталя имени Бурденко и многопрофильного центра в Севастополе. У нас в этом городе порядка 150 тысяч силовиков и членов их семей. Достойного медицинского учреждения, к сожалению, нет».

По оперативным данным Крымстата за январь-октябрь 2020 года, в Крыму умерли 23730 человек, а родились в этот же период 15621 человек. Естественная убыль таким образом составила более 8000 человек – это на четверть больше, чем в этот же период 2019 года и примерно в два с половиной раза больше, чем в 2013 году, когда смертность превышала рождаемость всего на три тысячи человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Толстолобик, карп и белый амур: в Крыму зарыбили три водохранилища. Более 500 килограммов рыбопосадочного материала выпустили в три водохранилища Крыма - Ленинское, Феодосийское и Изобильненское.

Реновации Старого города в Симферополе не будет. Власти Симферополя задумываются о реновации Старого города, но пока конкретных проектов и сроков их реализации нет.

Аксенов пообещал прямо 1 января начать строить опреснительную установку в Крыму. Строительство опреснительной установки в Крыму стартует с 1 января 2021 года, утверждает глава полуострова Сергей Аксенов.

«Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19. Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского занимаются разработкой вакцины от новой коронавирусной инфекции и терапевтического средства для лечения COVID-19.