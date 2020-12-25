Власть
Крымчанам можно бесплатно хоронить не больше одного питомца за 10 лет
По итогам ежегодной пресс-конференции главы Крыма, на которой был поднят вопрос обращения с бездомными животными и стихийных захоронений домашних питомцев, в Госкомветеринарии Крыма рассказали об услуге бесплатной кремации.
Так, в Госкомветеринарии РК заявили, что на протяжении трех последних лет государственной ветеринарной службой Республики Крым на бесплатной основе проводится мероприятие по приему у граждан для последующей кремации трупов домашних животных (павших естественной (ненасильственной) смертью).
Правда, услуга доступна только при условии, что животное при жизни было зарегистрировано в государственной ветеринарной службе. И воспользоваться ей может каждый житель Республики Крым – владелец домашнего животного, но не чаще 1 раза в 10 лет.
Также в комитете дали список учреждений, в которых занимаются бесплатной кремацией, услуга доступна в Симферополе, Бахчисарае, Белогорске, Евпатории, Саках, Феодосии, Ялте, Красноперекопске, а также в Кировском, Красногвардейском, Джанкойском, Раздольненском, Первомайском Нижнегорском, Ленинском районах.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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