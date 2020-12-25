Крым и Севастополь оказались в хвосте экологического рейтинга России

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В национальном экологическом рейтинге регионов России по итогам осени 2020 года Республика Крым заняла 67-е место из 85, Севастополь – 78-е место.

Об этом сообщается на официальном сайте Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Как пояснил директор природоохранных программ организации Роман Пукалов, низкое место регионам в национальном экорейтинге уже шесть лет подряд обеспечивает оставшееся после украинского руководства «наследие».

«Первую комплексную экологическую экспедицию по всем районам Крыма и Севастополя мы провели в 2014-м году, сразу же после воссоединения полуострова с Россией. Ситуация была очень плачевная, я бы даже сказал, безобразнейшая: ни одного нормально работающего очистного сооружения, ни одного мусорного полигона – только свалки. Ни одной нормальной водоподготовки: в Феодосии фильтрующий песок на водозаборной станции менялся в последний раз 1977 году», - привел в пример представитель «Зеленого патруля».

К сожалению, за прошедшие шесть лет ситуация на полуострове к лучшему кардинально не изменилась, констатирует эколог.

«Самая больная проблема – пресная питьевая вода. На втором месте – Армянск, загрязнение воздуха на севере Крыма. На третьем месте по остроте – проблема мусора, она повсеместна, - перечислил Роман Пукалов. – Те вложения в экологию, которые были, хоть и существенные, но реального прорыва мы не видим. Да, ситуация на ЮБК вполне комфортна и приемлема для отдыха туристов. Но основные проблемные районы – это север Крыма с промышленным загрязнением, это питьевая вода в степных районах. Где отдыхающих мало, а проблем много».

Особое внимание экстренно нужно уделять именно водной проблеме регионов. По мнению специалиста, пути решения, которые были предложены в последнее время, в частности, использование артезианской воды из скважин, «ни к чему хорошему не приведут».

«Крым – это приморская территория, и засоление тех скважин, которые располагаются в непосредственной близости от моря, происходят очень быстро, их срок эксплуатации – от 2 до 5 лет, и после этого мы теряем эти скважины, - пояснил Пукалов. – Опреснение воды – это дорогостоящий и локально возможный метод, но если говорить о территории в целом, необходимо подавать воду из Краснодарского края, причем магистральными водопроводами».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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