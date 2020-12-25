Киев не даст построить в Крыму станцию опреснения воды

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МИД Украины намерен сорвать строительство опреснительной станции в Крыму.

Украинская сторона уже приступила к розыскам подписавшего контракт с Москвой зарубежного партнера России, чтобы инициировать против него международные санкции.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что подрядчик уже в январе начнет строительство на полуострове станции для опреснения воды.

«Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», – пообещал глава МИД Украины.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Дома-интернаты в Крыму перевели на режим изоляции до конца 2021 года. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменение в указ о повышенной готовности, в соответствии с которыми все дома-интернаты переходят в режим полной изоляции.

Аксенов назвал тех, кого считает «врагами народа». В республике запретят ремонтировать одни и те же дороги повторно, при этом в следующем году на капремонт объектов дорожной сети в муниципалитетах Крыма выделят 16 млрд рублей.

«Все равно не пустят»: Аксенов зачем-то позвал в Крым украинских туристов и заробитчан. Глава Крыма Сергей Аксенов зовет на полуостров туристов из Украины. Правда, согласно его же Указу, уже скоро почти как год граждане Украины не могут заехать в Крым, кроме редких гуманитарных случаев.

Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты. Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».