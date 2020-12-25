Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов поторопился? В России еще не приняли решение по опреснителям в Крыму ● Вызывающий осадки самолет проработал в Крыму лишь несколько дней ● Аксенов пообещал прямо 1 января начать строить опреснительную установку в Крыму ● Летом в Крыму существенно вырастет тариф на воду ● Был ли прав Путин или есть ли пресная вода под Азовским морем?
Киев не даст построить в Крыму станцию опреснения воды
фото © Новости Крыма
МИД Украины намерен сорвать строительство опреснительной станции в Крыму.
Украинская сторона уже приступила к розыскам подписавшего контракт с Москвой зарубежного партнера России, чтобы инициировать против него международные санкции.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что подрядчик уже в январе начнет строительство на полуострове станции для опреснения воды.
«Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», – пообещал глава МИД Украины.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
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