Какой погоды ждать на выходных в Крыму

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В ближайшие выходные на полуострове ожидаются потепление и дожди.

Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В субботу в теплом секторе циклона облака будут уплотняться, дожди усилятся, причем и по продолжительности, и по интенсивности. Ночью будет не прохладнее +8…+10 градусов. Днем температура воздуха составит +10…+12 градусов. Ветер южный порывистый до 5-10 м/с. В воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому ливни приобретут скоротечный характер, днем выглянет солнце, температура воздуха опустится до +3…+8 градусов», - сказал он.

Ранее Тишковец рассказал, что в новогоднюю ночь снега крымчанам ждать не стоит. При этом температура воздуха поднимется до +7 градусов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 24 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 24 декабря.

Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года. Синоптики прогнозируют до конца текущей недели дожди и потепление до 12 градусов тепла.

В канун праздника на Крым обрушится снежный заряд. В конце текущей недели случится настоящее погодное чудо – Крым засыплет снегом.