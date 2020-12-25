Общество
Какой погоды ждать на выходных в Крыму
фото © Новости Крыма
В ближайшие выходные на полуострове ожидаются потепление и дожди.
Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».
«В субботу в теплом секторе циклона облака будут уплотняться, дожди усилятся, причем и по продолжительности, и по интенсивности. Ночью будет не прохладнее +8…+10 градусов. Днем температура воздуха составит +10…+12 градусов. Ветер южный порывистый до 5-10 м/с. В воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому ливни приобретут скоротечный характер, днем выглянет солнце, температура воздуха опустится до +3…+8 градусов», - сказал он.
Ранее Тишковец рассказал, что в новогоднюю ночь снега крымчанам ждать не стоит. При этом температура воздуха поднимется до +7 градусов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 декабря.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 24 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 24 декабря.
Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года. Синоптики прогнозируют до конца текущей недели дожди и потепление до 12 градусов тепла.
В канун праздника на Крым обрушится снежный заряд. В конце текущей недели случится настоящее погодное чудо – Крым засыплет снегом.
Какой погоды ждать на выходных в Крыму
В ближайшие выходные на полуострове ожидаются потепление и дожди.
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