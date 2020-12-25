Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки»

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Военные ковидные госпитали, которые накануне развернули в Симферополе и Ялте, нужны для «подстраховки» - это «запасной вариант».

Об этом в эфире крымского телеканала заявил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина в Симферополе и Ялте военные развернули мобильные ковидные госпитали. Они будут оборудованы аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

По словам Остапенко, сейчас в регионе есть достаточное количество резервного коечного фонда.

«У нас есть определенные вопросы по наполняемости, допустим, сейчас у нас есть определенная тревога по Юго-восточному региону, - объяснил министр. - Мы идем по пути максимального приближения профильных коек к территории. Почему это делается в Ялте? Ожидается большое количество туристов. Делается все для возможного приема пациентов. Ситуация на абсолютном контроле, и просьба главы Крыма Сергея Аксенова (развернуть военные госпитали в Ялте и в Симферополе - ред.) связана только с тем, чтобы Крым номинально был готов к возможному ухудшению ситуации».

Министр добавил, что койки «на местах» позволяют госпитализировать заболевших по месту жительства, а не перевозить пациентов по разным районам Крыма.

Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 23 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 17 817 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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