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Коронавирус в Крыму

Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки»

Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки»

фото © Новости Крыма

Военные ковидные госпитали, которые накануне развернули в Симферополе и Ялте, нужны для «подстраховки» - это «запасной вариант».

Об этом в эфире крымского телеканала заявил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина в Симферополе и Ялте военные развернули мобильные ковидные госпитали. Они будут оборудованы аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

По словам Остапенко, сейчас в регионе есть достаточное количество резервного коечного фонда.

«У нас есть определенные вопросы по наполняемости, допустим, сейчас у нас есть определенная тревога по Юго-восточному региону, - объяснил министр. - Мы идем по пути максимального приближения профильных коек к территории. Почему это делается в Ялте? Ожидается большое количество туристов. Делается все для возможного приема пациентов. Ситуация на абсолютном контроле, и просьба главы Крыма Сергея Аксенова (развернуть военные госпитали в Ялте и в Симферополе - ред.) связана только с тем, чтобы Крым номинально был готов к возможному ухудшению ситуации».

Министр добавил, что койки «на местах» позволяют госпитализировать заболевших по месту жительства, а не перевозить пациентов по разным районам Крыма.

Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 23 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 17 817 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений. За 24 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Больные на футбольной поле: военные разворачивают ковидный госпиталь в Ялте. Военные уже приступили к установке дополнительного ковидного госпиталя в Ялте, на территории футбольного поля санатория Министерства обороны.

Четыре человека с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус выявлен у 81 человека в Севастополе за истекшие сутки.

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Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки»

Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки»

Военные ковидные госпитали, которые накануне развернули в Симферополе и Ялте, нужны для «подстраховки» - это «запасной вариант».

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