Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь ● Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем ● Дома-интернаты в Крыму перевели на режим изоляции до конца 2021 года ● Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений
Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки»
фото © Новости Крыма
Военные ковидные госпитали, которые накануне развернули в Симферополе и Ялте, нужны для «подстраховки» - это «запасной вариант».
Об этом в эфире крымского телеканала заявил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
Ранее по поручению президента России Владимира Путина в Симферополе и Ялте военные развернули мобильные ковидные госпитали. Они будут оборудованы аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.
По словам Остапенко, сейчас в регионе есть достаточное количество резервного коечного фонда.
«У нас есть определенные вопросы по наполняемости, допустим, сейчас у нас есть определенная тревога по Юго-восточному региону, - объяснил министр. - Мы идем по пути максимального приближения профильных коек к территории. Почему это делается в Ялте? Ожидается большое количество туристов. Делается все для возможного приема пациентов. Ситуация на абсолютном контроле, и просьба главы Крыма Сергея Аксенова (развернуть военные госпитали в Ялте и в Симферополе - ред.) связана только с тем, чтобы Крым номинально был готов к возможному ухудшению ситуации».
Министр добавил, что койки «на местах» позволяют госпитализировать заболевших по месту жительства, а не перевозить пациентов по разным районам Крыма.
Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 23 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 17 817 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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