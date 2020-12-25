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Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем

Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем

фото © Крым.реалии

С 25 декабря точки общественного питания в формате фуд-кортов в торговых центрах Симферополя, согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, ограничили свою работу.

Продукция отныне реализуется только на вынос.

Журналисты заметили в симферопольском торговом центре «Южная галерея» сотрудников полиции, которые обходили территорию и контролировали исполнение указа. При этом места за столиками в фуд-зонах затянуты строительной лентой и ярким скотчем.

Примечательно, что часть заведений общественного питания в торговом центре, имеющие собственные помещения, работают в обычном режиме. Требования об ограничении количества посадочных мест до 50%, изложенные в новой редакции указа Аксенова, по информации корреспондента, не соблюдаются.

24 декабря Аксенов своим указом запретил массовые мероприятия в торговых центрах Крыма, а также – работу фуд-кортов до середины января в связи с новой коронавирусной инфекцией. Также в Крыму запретили проводить корпоративы – не только в ресторанах, но и в офисах.

Ранее власти Крыма отменили все культурно-массовые мероприятия к Новому году, которые планировалось организовать на городских площадях.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем

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С 25 декабря точки общественного питания в формате фуд-кортов в торговых центрах Симферополя, согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, ограничили свою работу.

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