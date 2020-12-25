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Дома-интернаты в Крыму перевели на режим изоляции до конца 2021 года

15:17 пятница, 25 декабря 2020

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменение в указ о повышенной готовности, в соответствии с которыми все дома-интернаты переходят в режим полной изоляции.

Документ опубликован на портале правительства Крыма.

«С 16 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить функционирование государственных стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных в государственных нестационарных организациях социального обслуживания, в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена – 14 дней)», – говорится в указе.

Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская сообщила Крыминформу, что речь идет о домах-интернатах, находящихся в ведении министерства труда и соцзащиты региона. «Это дома-интернаты для взрослых и инвалидов, (в том числе) психоневрологические. По всей стране дома-интернаты находятся в изоляции. В системе минтруда (Крыма) есть один детский дом для детей-инвалидов в Белогорске, он также находится в изоляции. Посещение (находящихся там граждан) запрещены с марта», – сказал Романовская.

Новые ограничения из-за COVID-19 анонсировал накануне Роспотребнадзор. Также из-за ситуации с коронавирусом власти приняли решение досрочно начать зимние каникулы в школах. 25 декабря будет последним учебным днем.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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