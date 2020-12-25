Водный кризис
Развитие сюжета: Вызывающий осадки самолет проработал в Крыму лишь несколько дней ● Аксенов пообещал прямо 1 января начать строить опреснительную установку в Крыму ● Летом в Крыму существенно вырастет тариф на воду ● Был ли прав Путин или есть ли пресная вода под Азовским морем? ● Симферополь не будет получать воду из Тайганского водохранилища
Аксенов поторопился? В России еще не приняли решение по опреснителям в Крыму
фото © Новости Крыма
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал размещение опреснительных установок в Крыму крайней мерой.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Опреснение - это самое дорогое решение, но если мы не найдем запасов, пойдем тогда на опреснение», - сказал Хуснуллин журналистам на пресс-конференции.
По его словам, место для опреснителей уже готово, а власти ждут результаты разведки.«Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин, какой дебит воды, еще два-три месяца в первом квартале следующего года будем бурить, поймем основные наши возможности, и после этого примем окончательное решение по опреснителю», - добавил вице-премьер.
Хуснуллин выразил надежду, что уже к весне начнется подача воды из Бештерек-Зуйского водозабора.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что опреснение – единственный выход для водоснабжения региона. Тогда он сообщил, что на данный момент принято окончательное решение о строительстве опреснительной установки в Ялте. По другим регионам решения будут приняты на этой неделе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанам можно бесплатно хоронить не больше одного питомца за 10 лет. По итогам ежегодной пресс-конференции главы Крыма, на которой был поднят вопрос обращения с бездомными животными и стихийных захоронений домашних питомцев, в Госкомветеринарии Крыма рассказали об услуге бесплатной кремации.
Вызывающий осадки самолет проработал в Крыму лишь несколько дней. Вызывающий осадки самолет-метеолаборатория ЯК-42 летал над Крымом только несколько дней, после чего контракт на его работу был расторгнут.
В Ялте от подрядчика требуют переложить асфальт на двух улицах. По мнению руководства Ялты, результаты работы строителей на улицах Украинская и Грибоедова неудовлетворительные.
Власти Симферополя рассказали, куда с улиц города исчезли эвакуаторы. В крымской столице пока не работают эвакуаторы. Сейчас ведется проверка в отношении компании, которая занималась эвакуацией транспорта. Не исключено, что дело дойдет до суда.
В горах Крыма внедорожник с ребенком сорвался с обрыва видео
Шокирующие кадры засняли очевидцы.
Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем фото
С 25 декабря точки общественного питания в формате фуд-кортов в торговых центрах Симферополя, согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, ограничили свою работу.
Аксенов поторопился? В России еще не приняли решение по опреснителям в Крыму
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал размещение опреснительных установок в Крыму крайней мерой.
Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
22 часа назад
Зеленский рассказал о мобилизации из-за Крыма
Президента спросили о возможности войны с Россией со стороны Крыма. Придется мобилизовать всех, ответил он.