Аксенов поторопился? В России еще не приняли решение по опреснителям в Крыму

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал размещение опреснительных установок в Крыму крайней мерой.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Опреснение - это самое дорогое решение, но если мы не найдем запасов, пойдем тогда на опреснение», - сказал Хуснуллин журналистам на пресс-конференции.

По его словам, место для опреснителей уже готово, а власти ждут результаты разведки.«Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин, какой дебит воды, еще два-три месяца в первом квартале следующего года будем бурить, поймем основные наши возможности, и после этого примем окончательное решение по опреснителю», - добавил вице-премьер.

Хуснуллин выразил надежду, что уже к весне начнется подача воды из Бештерек-Зуйского водозабора.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что опреснение – единственный выход для водоснабжения региона. Тогда он сообщил, что на данный момент принято окончательное решение о строительстве опреснительной установки в Ялте. По другим регионам решения будут приняты на этой неделе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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