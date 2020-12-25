Аксенов пообещал возродить в Крыму водный транспорт, но не сказал когда

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В Крыму намерены заняться развитием водного транспорта.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

В советское время курортные города полуострова были соединены морскими маршрутами, которыми ежегодно пользовались около 2,5 млн человек. Сейчас объем перевозок не превышает 70 тысяч, часть этого бизнеса находится в тени, а инфраструктура разрушается. Всего в капитальном ремонте нуждаются 290 крымских причалов и пристаней. Необходимо заменить и сам транспорт: многие катера «бегают» еще с советских времен.

«Стоит задача обновить транспорт, – заявил Аксенов. – Ведем переговоры с ведущими игроками рынка. Готовит предложения по развитию электрического водного транспорта, в том числе и по производству в Крыму». По словам главы Крыма, вопрос будет обсуждаться на Госсовете в январе – феврале.

Причалы планируется привести в порядок в рамках программы восстановления и развития яхтенных марин и портопунктов.

Но радоваться крымчанам пока рано: конкретные сроки не то что завершения – даже начала работ Аксенов не называл. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть готово только к середине следующего года. Затем начнется обследование причалов и определение очередности их реконструкции. Так что процесс может затянуться.

К слову, Главгосэкспертиза РФ одобрила проект реконструкции 12 пассажирских пирсов в Ялте, Судаке и Алуште еще в апреле 2017 года. С тех пор не изменилось ничего. Хотя нет – изменилось: причал в Мисхоре рухнул.

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