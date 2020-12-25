Аксенов назвал тех, кого считает «врагами народа»

В республике запретят ремонтировать одни и те же дороги повторно, при этом в следующем году на капремонт объектов дорожной сети в муниципалитетах Крыма выделят 16 млрд рублей.

Об этом на ежегодной итоговой конференции заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— На следующий год сумма средств, которая будет потрачена на ремонт дорог в крымских муниципалитетах, будет удвоена. 16 млрд рублей – это 6 в режиме БКД в нацпроекте, и 10,5 млрд рублей – это Резервный фонд правительства Российской Федерации. (…) Также хочу отметить для всех глав администрации – увижу, что перекладывают асфальт на дорогах, буду считать, что враг народа, — сказал Аксенов.

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксенова, в 2021 году только Симферополь получит 300 млн рублей на текущий ремонт и содержание дорог – в 10 раз больше, чем в 2020 году.

— В Симферополе, в частности, на следующий год планируем капитальный ремонт 67 улиц. Я по этим улицам по большинству ездил самостоятельно с коллегами, потому что большинство улиц на ремонт подали тех, где есть асфальт. (…) То есть брались подрядчики за те, которые им было легче выполнить, а не те, где асфальтного покрытия никогда не было, — уточнил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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