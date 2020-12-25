Агрессивными собаками в Крыму займутся «особым образом»

В ближайшее время в Крыму планируют построить три крупных приюта для бездомных животных.

Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, вскоре в Сакском районе будет открыт приют для агрессивных животных.

«Усыплять мы их не можем. Но с ними будут заниматься особым образом», — сказал Аксенов.

Кроме того, в Симферополе уже строится приют, на который выделено около 4 миллионов рублей. Завершить стройку планируют в первом квартале 2021 года. Сначала в нем разместят 140 животных, а до конца следующего года он сможет вместить до 300 собак.

Также власти планируют построить модульный приют в Ленинском районе республики на 300 животных. На это потребуется еще 18-20 млн рублей.

По словам Аксенова, в Крыму ежегодно чипируют и стерилизуют около 8 тысяч бродячих собак.

Как сообщалось, в Севастополе 1 декабря зоозащитники и журналисты обнаружили живые скелеты и трупы щенков в приюте для животных, который работает по госконтракту. Поводом для выезда в «собачий концлагерь» стали шокирующие фотографии содержащихся здесь животных.

Вскоре после этого правительство города-региона и правоохранительные органы инициировали проверки изложенных в материале СМИ сведений. Первым решением властей стало увольнение руководителя ГБУ «Парки и скверы» — заказчика услуг по содержанию бездомных животных.

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