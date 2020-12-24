Жительница Севастополя прописала у себя девять иностранцев

Осенью 2020 года жительница Балаклавского района Севастополя прописала в своей половине частного дома девятерых граждан соседнего государства, предоставив в отдел по вопросам миграции их письменное согласие, являвшееся фиктивным.

Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Правоохранители отмечают, что лица не имели законных оснований для пребывания на территории РФ, а сама женщина на самом деле не собиралась предоставлять им свою половину дома, которая фактически является однокомнатной квартирой.

По материалам прокурорской проверки отделом дознания ОМВД РФ по Балаклавскому району было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

«Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», – подчеркивается в сообщении.

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