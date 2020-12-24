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Земли граждан Украины в Крыму: чего ждать после 20 марта 2021 года

20:25 четверг, 24 декабря 2020
Земли граждан Украины в Крыму: чего ждать после 20 марта 2021 года

фото © Новости Крыма

В марте истекает срок, предоставленный собственникам - иностранным резидентам для отчуждения прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.

Но что будет с таким участком, если собственник по каким-либо причинам не успел продать или переоформить его? Можно ли сохранить право пользования землей, если на ней расположен дом или иная недвижимость? Эти и другие вопросы прокомментировала председатель комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям РК Евгения Добрыня.

20 марта 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Указ №201, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков.

«По данным Госкомрегистра, на момент вступления в силу указа, на приграничных территориях Крыма было выявлено около 11,5 тысяч таких участков. До 20 марта 2021 года их владельцы вправе по собственному усмотрению совершать в отношении принадлежащего имущества любые действия по отчуждению: продать, подарить или вернуть в государственную или муниципальную собственность», - пояснила Добрыня.Председатель комитета подчеркнула, что указ Президента «не распространяется на дома, квартиры и иные строения – он касается только земли».

«Поскольку на многих таких участках построены дома и другая недвижимость, бывший собственник имеет право передать муниципалитету земли и заключить договор аренды на их использование. Размер арендной ставки будет рассчитываться на общих основаниях», - продолжила она.

Также, положения указа не распространяются на лиц с двойным гражданством, одно из которых – российское.

В марте следующего года будет проведена повторная инвентаризация земель приграничных территорий, направленная на выявление участков, оставшихся в собственности неграждан России.

«В случае если собственник по какой-то причине не успеет завершить отчуждение до 20 марта 2021 года, земля будет продана, а ее стоимость возмещена владельцу за исключением ряда издержек. Данная процедура будет проводиться по решению суда, вынесенному по заявлению госоргана или органа местного самоуправления.Возможна продажа участка через аукцион с передачей бывшему собственнику вырученной суммы, либо передача в государственную или муниципальную собственность с возмещением стоимости, определенной судом. В последнем случае выплата будет уменьшена на сумму затрат по его отчуждению. Оценка стоимости в любом из сценариев производится исходя из его рыночной цены», - подытожила собеседница.

В перечень приграничных территорий включены 19 из 27 муниципальных образований РК, в том числе 11 районов: Бахчисарайский, Джанкойский, Кировский, Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Советский и Черноморский. А также восемь городских округов: Алушта, Армянск, Евпатория, Керчь, Саки, Судак, Феодосия и Ялта.В перечень не вошли восемь муниципальных образований, в том числе три района: Белогорский, Красногвардейский, Первомайский и пять городских округов: Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Красноперекопск, Симферополь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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