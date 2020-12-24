«Все равно не пустят»: Аксенов зачем-то позвал в Крым украинских туристов и заробитчан

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Глава Крыма Сергей Аксенов зовет на полуостров туристов из Украины. Правда, согласно его же Указу, уже скоро почти как год граждане Украины не могут заехать в Крым, кроме редких гуманитарных случаев.

В Крыму рады как украинским туристам, так и тем, кто едет трудоустроиться. Об этом на ежегодной итоговой конференции заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Могу сказать одно: украинский народ нам точно не враг. Рады украинским туристам, если приезжают украинцы работать на территории Республики Крым – ура! И то, что там есть на Украине оппозиционные партии, которые работают на то, чтобы защитить интересы русскоязычного и русскоговорящего граждан на территории Украины… это есть и вы видите, что с каждыми выборами эти партии набирают все больший процент поддержки. Надеюсь, что очень скоро все поймут, что попытка разговаривать с людьми другой национальности с позиции силы ни к чему хорошему не приведет, — сказал Аксенов.

Также Сергей Аксенов посоветовал брать украинским коллегам пример с многонационального Крыма и «укротить свой режим агрессии».

Въезд в Крым с марта 2020-го года разрешен только для родственников первой линии или на оплаченное лечение в санаторий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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