Власти Ялты прокомментировали видео, на котором рабочий крушит школу

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина молотком разбивает стены недавно отремонтированного здания.

Автор публикации утверждает, что действие происходит в крымском поселке Гаспра.

— Рабочие, сделавшие капитальный ремонт для школы, устроили там погром. Им не выплатили зарплату, и вот таким нехитрым способом они решили поквитаться с должниками, — написал автор публикации.

В администрации Ялты сообщили, что информация о невыплаченной зарплате не соответствует действительности.

— Управление капитального строительства администрации города Ялта в полном объеме производит оплату генеральному подрядчику (по ремонту Гаспринской средней школы №1) согласно актов выполненных работ. В данный момент администрация города Ялта перед генеральным подрядчиком задолженности не имеет, — сообщили городские власти.

В администрации добавили, что генподрядчику направлено письмо с требованием предоставить информацию о наличии задолженности перед субподрядчиком и, если она имеется, немедленно погасить.

Также выяснилось, что ремонт оконных откосов был выполнен некачественно и уже переделан, Управление капитального строительства проверяет качество работ.

— Правомерность действий лица, запечатленного на видео, проверят правоохранительные органы, — подытожили в администрации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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