Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +6
море +10

Власть

Власти Симферополя рассказали, куда с улиц города исчезли эвакуаторы

В крымской столице пока не работают эвакуаторы. Сейчас ведется проверка в отношении компании, которая занималась эвакуацией транспорта. Не исключено, что дело дойдет до суда.

Об этом сегодня на онлайн пресс-конференции сообщила заместитель главы администрации Симферополя Вероника Глоба.

— Насколько я понимаю, там будет судебное дело. На данный момент эвакуация транспорта в Симферополе не осуществляется. Но ГИБДД проводит выезды с применением системы «Паркон», — сказала Вероника Глоба.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко подчеркнула, что сферу эвакуации транспорта необходимо передать муниципалитету.

Напомним, что уже больше месяца жители крымской столицы жалуются, что с улиц города  перестали эвакуировать неправильно припаркованный транспорт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

До конца года в Симферополе могут включать громкоговорители и сирены. До следующей среды, 30 декабря, в Симферополе будет проводиться наладка системы оповещения населения.

Был ли прав Путин или есть ли пресная вода под Азовским морем?. В Крыму обсуждают предложение президента России Владимира Путина сосредоточиться на добыче подземных вод для Крыма, которое он выдвинул на пресс-конференции 17 декабря.

Из-за аварии на теплотрассе в Керчи отключили отопление. Часть жилых домов в Керчи отключены от теплоснабжения.

Симферополь не будет получать воду из Тайганского водохранилища. С пятницы прекращена подача воды в Симферополь из Тайганского водохранилища.

Коронавирус в Крыму
Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
«Спасать отдыхающих»: Россия перебрасывает военных медиков в Крым

«Спасать отдыхающих»: Россия перебрасывает военных медиков в Крым

Медицинский отряд специального назначения Южного военного округа направлен в Крым для оказания помощи местным врачам в борьбе с COVID-19.

Общество
Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года

Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года

Синоптики прогнозируют до конца текущей недели дожди и потепление до 12 градусов тепла.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации