Власти Симферополя рассказали, куда с улиц города исчезли эвакуаторы

В крымской столице пока не работают эвакуаторы. Сейчас ведется проверка в отношении компании, которая занималась эвакуацией транспорта. Не исключено, что дело дойдет до суда.

Об этом сегодня на онлайн пресс-конференции сообщила заместитель главы администрации Симферополя Вероника Глоба.

— Насколько я понимаю, там будет судебное дело. На данный момент эвакуация транспорта в Симферополе не осуществляется. Но ГИБДД проводит выезды с применением системы «Паркон», — сказала Вероника Глоба.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко подчеркнула, что сферу эвакуации транспорта необходимо передать муниципалитету.

Напомним, что уже больше месяца жители крымской столицы жалуются, что с улиц города перестали эвакуировать неправильно припаркованный транспорт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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