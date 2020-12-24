Власть
В Ялте от подрядчика требуют переложить асфальт на двух улицах
По мнению руководства Ялты, результаты работы строителей на улицах Украинская и Грибоедова неудовлетворительные.
Как отметили в отделе информационной политики администрации Ялты, фирма, допустившая брак при укладке асфальта на вышеуказанных улицах, должна до конца года исправить все недочеты за собственный счет.
— Ялте уделяется огромное внимание со стороны руководства Республики Крым, и мы должны бережно относиться к каждому рублю, который вкладывается в развитие наших территорий. На то, что асфальт уложен с нарушениями, обратили внимание ялтинцы, а наша проверка это подтвердила, — отметил начальник департамента ЖКХ Ялты Сейран Меметов.
В администрации пригрозили, если до 30 декабря бракованные дороги не приведут в надлежащий вид, подрядчик останется вообще без оплаты своего труда, при этом компанию занесут в черынй список.
Напомним, ремонт выполнялся за счет средств, выделенных по линии Министерства транспорта Республики Крым, работы начались в октябре и должны были полностью завершиться к 20-му декабря.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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