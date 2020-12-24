В Симферополе обещают построить развязку над дорогой на Николаевку

Транспортную развязку над дорогой, ведущей в курортный поселок Николаевка, построят на западе Симферополя за 719 млн рублей.

Об этом сказано в распоряжении главы Крыма об определении подрядчика.

«Определить ООО «КрымСтройМост» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении объездной дороги Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка», с ценой контракта 719 085 070 рублей», – говорится в тексте распоряжения.

Работы должны быть выполнены до конца 2022 года.

Николаевская транспортная развязка должна связать новый участок симферопольской объездной Дубки – Левадки с участком уже действующего объезда Симферополя и трассой на курортный поселок Николаевка (Симферопольский район). Ее начинали строить еще при Украине, но работы так и не были завершены.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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