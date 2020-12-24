В Севастополе общежития университета обнесли железными заборами

В Севастополе два общежития местного университета (СевГУ) на улице Николая Музыки оградили двухметровыми железными заборами.

Новые металлические заборы ограждают два стоящих рядом здания неровным периметром. На стенах зданий установлены видеокамеры наружного наблюдения, возле входов находятся охранники. Между зданиями остается свободный проход.

Как объяснили сотрудники СевГУ местным СМИ, высокие железные заборы вокруг общежитий – «обязательное требование безопасности, которое предъявляется к образовательным учреждениям».

Ранее в Севастополе высокими двухметровыми заборами были ограждены средние школы и детские садики.

Так, забор вокруг 43-й средней школы на улице Хрусталева ограждает не только само здание, но и спортивную площадку, которую ранее посещали жители близлежащих домов. В школах дежурят охранники, доступ посторонних лиц в здания запрещен.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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