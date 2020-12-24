В МЧС Крыма прокомментировали запрет жарить шашлыки в новом году

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Новые правила противопожарной безопасности, которые начнут действовать с 2021 года, не запрещают жарить шашлыки на приусадебных участках, заявил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 в России в силу вступают обновленные правила противопожарного режима, который запрещает разводить огонь на приусадебных участках. При этом в социальных сетях многие пользователи неверное интерпретировали данные поправки, подумав, что теперь правила запрещают жарить шашлыки на частных участках.

Грамотный пояснил, что в данном случае речь идет о выжигании сухой растительности, что иногда становится причиной пожаров. По его словам, некоторые люди вместо того, чтобы скосить и вывезти накопившуюся за зиму сухую траву, решают ее выжечь. Это создает угрозу не только дому «поджигателя», но и соседям.

«Новые правила это запрещают. Сразу же возник вопрос, а как же жарить шашлык? Его жарить можно на специальном стационарном мангале, который оборудован по всем правилам безопасности, а вокруг нет травы. Поэтому впадать в панику, что на праздничном столе не будет шашлыков, не стоит. Нужно просто соблюдать правила безопасности», - объяснил заместитель министра.

По его словам, нарушителей противопожарных правил ждет профилактическая беседа при первом нарушении, при повторном – административный штраф.

Он добавил, что новые правила также позволяют руководству муниципалитетов вводить дополнительные меры противопожарной безопасности.

«Мы обычно принимаем особый противопожарный режим по всей территории Крыма. Но часто бывает, что в Бахчисарайском районе метеорологи объявляют пятый, самый высокий, класс пожарной опасности, но при этом в Нижнегорском районе, например, второй либо первый класс опасности. Теперь главам администраций даны полномочия вводить на территории своего района ужесточенный режим, при котором административные штрафы увеличиваются в два раза», - объяснил Грамотный.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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