Власть
В Крыму ждет гуманитарную помощь из Китая
Крым получит гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов из Китайской Народной Республики.
Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в Крыму сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.
«Что касается лекарственных препаратов, ситуация известная, о ней мы знаем. Проблема общероссийская, именно по этой части лекарственных препаратов. В ближайшее время ожидаются поставки из Китайской Народной Республики. В том числе гуманитарная помощь по этим препаратам», – сказал Климов.
Речь идет о препаратах, которые медики выписывают крымчанам для лечения COVID-19 и пневмоний. В частности, об антибиотиках, которых недостаточно в крымских аптеках.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что дефицит лекарств в аптеках планируют ликвидировать при помощи частных аптек и закупки препаратов ограниченными партиями ежемесячно. «Чтобы было достаточное количество на этот период, – сказал Аксенов. – Чтобы тем кому было назначено могли этот препарат приобрести или получить по рецепту».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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