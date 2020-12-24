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Власть

В Крыму ждет гуманитарную помощь из Китая

09:02 четверг, 24 декабря 2020

Крым получит гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов из Китайской Народной Республики.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в Крыму сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.

«Что касается лекарственных препаратов, ситуация известная, о ней мы знаем. Проблема общероссийская, именно по этой части лекарственных препаратов. В ближайшее время ожидаются поставки из Китайской Народной Республики. В том числе гуманитарная помощь по этим препаратам», – сказал Климов.

Речь идет о препаратах, которые медики выписывают крымчанам для лечения COVID-19 и пневмоний. В частности, об антибиотиках, которых недостаточно в крымских аптеках.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что дефицит лекарств в аптеках планируют ликвидировать при помощи частных аптек и закупки препаратов ограниченными партиями ежемесячно. «Чтобы было достаточное количество на этот период, – сказал Аксенов. – Чтобы тем кому было назначено могли этот препарат приобрести или получить по рецепту».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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