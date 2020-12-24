В Крыму продлили срок оформления земельных участков в собственность

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В Крыму на год и более продлены некоторые процедуры по оформлению права собственности на земельные участки.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила председатель Комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

Общество«В течение последних шести лет граждане активно участвуют в выделе паев в натуре. Это старая история. У людей на руках были земельные сертификаты, но кто-то доходил до логического завершения (завершал оформление и получал госакты на землю), а кто-то нет. Срок действия этой процедуры истекал 1 января 2021 года, но комитетом принято решение о продлении процедуры до 1 января 2022 года», - сообщила Добрыня и отметила, что процедура касается в основном земель сельхозназначения.

Кроме того, до 1 января 2023 года продлен мораторий на заявительный принцип. Он подразумевает возможность гражданина обратиться к государству или муниципалитет с заявлением, в котором сообщается об обнаружении свободного земельного участка, желании его приобрести под ИЖС, садоводство или иные цели.

«Мораторий был установлен по той причине, что в Крыму очень много установленных законом обязательств перед гражданами льготных категорий на предоставление участков бесплатно. Они должны быть обеспечены в первую очередь. Кроме того, все еще продолжается процедура дооформления гражданами прав собственности на землю. Поэтому до 1 января 2023 года сохранится порядок, при котором земельные аукционы могут инициироваться только уполномоченными органами: муниципалитет и МИЗО (Минимущества)», - продолжила гостья эфира.

Также до 1 января 2022 года продлена возможность подачи заявления о предоставлении земельного участка или предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов гаражными кооперативами. Добрыня отметила, что «на территории РК их 381, у трети документы приведены в порядок, около 100 сейчас в процессе или на стадии завершения».

«Следующим этапом мы видим регистрацию прав на гаражи, которые находятся на таких земельных участках. Будут разработаны подходы, которые максимально упросят процедуру и помогут оперативно оформить права собственности на гаражи», - подчеркнула она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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