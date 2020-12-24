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Происшествия

В Евпатории пьяный мужчина сломал уши полярной медведице

Неадекватные пьяные мужчины среди бела дня приехали на такси к главной елке Евпатории и начали там хулиганить.

Происходящее засняла камера видеонаблюдения.

Вандал залез на новогоднюю инсталляцию полярной медведицы и хотел на ней покататься, но потеряв равновесие мужчина начал падать, крепко ухватившись за уши медведицы. Хулиган полетел вниз головой с инсталляции, прихватив с собой и ее часть.

Друзья мужчины продолжали спокойно стоять у такси, а увидев беспорядок, который натворил их приятель, быстро погрузили его в машину и увезли, — пишет КП-Крым.

Инцидент огорченно прокомментировала председатель Горсовета Олеся Харитоненко:— Мы ставим, стараемся, а они ломают… А ведь еще и Новый год не наступил.

Рабочие подрядной компании уже на следующий день починили медведицу, прикрепив ушки на место.

А с хулиганами предстоит разобраться полиции, им переданы все записи с камер видеонаблюдения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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