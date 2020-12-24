Происшествия
В Евпатории полицейские ловили пьяного водителя без прав
В Евпатории полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который разъезжал по улицам города.
Однако остановил автолюбителя «под градусом» не наряд ДПС, а забор и дорожный знак.
По данным пресс-службы МВД по Крыму, в полицию обратился очевидец с рассказом о водителе Toyota, который въехал в дорожный знак. При этом манера езды заставила обратившегося гражданина усомниться в адекватности и трезвости водителя.
Сотрудники ГИБДД нашли указанный автомобиль, однако мужчина на требование остановиться не отреагировал. На одном из перекрестков города водитель иномарки не справился с управлением, въехал в забор и сбил еще один дорожный знак. «Только чудом никто не пострадал – пешеходы успели отпрыгнуть назад», - добавили в пресс-службе.
Во время проверки оказалось, что мужчина пьян. От освидетельствования водитель отказался, а при задержании всячески сопротивлялся и оскорблял полицейских.Выяснилось, что гражданин лишен водительских прав и не один раз привлекался к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование.
В отношении горе-водителя составили административный протокол за невыполнение требований сотрудников ГИБДД и повреждение дорожных сооружений. Кроме этого, мужчине грозит уголовная ответственность за оскорбление страж порядка.
Сейчас материалы по делу направлены в следственные органы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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