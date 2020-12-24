В Евпатории полицейские ловили пьяного водителя без прав

В Евпатории полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который разъезжал по улицам города.

Однако остановил автолюбителя «под градусом» не наряд ДПС, а забор и дорожный знак.

По данным пресс-службы МВД по Крыму, в полицию обратился очевидец с рассказом о водителе Toyota, который въехал в дорожный знак. При этом манера езды заставила обратившегося гражданина усомниться в адекватности и трезвости водителя.

Сотрудники ГИБДД нашли указанный автомобиль, однако мужчина на требование остановиться не отреагировал. На одном из перекрестков города водитель иномарки не справился с управлением, въехал в забор и сбил еще один дорожный знак. «Только чудом никто не пострадал – пешеходы успели отпрыгнуть назад», - добавили в пресс-службе.

Во время проверки оказалось, что мужчина пьян. От освидетельствования водитель отказался, а при задержании всячески сопротивлялся и оскорблял полицейских.Выяснилось, что гражданин лишен водительских прав и не один раз привлекался к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование.

В отношении горе-водителя составили административный протокол за невыполнение требований сотрудников ГИБДД и повреждение дорожных сооружений. Кроме этого, мужчине грозит уголовная ответственность за оскорбление страж порядка.

Сейчас материалы по делу направлены в следственные органы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанина осудили на 12 лет за убийство из ревности. В республике Крым признали виновным жителя поселка Партенит, который до смерти избил незнакомца.

Жительница Севастополя прописала у себя девять иностранцев. Осенью 2020 года жительница Балаклавского района Севастополя прописала в своей половине частного дома девятерых граждан соседнего государства, предоставив в отдел по вопросам миграции их письменное согласие, являвшееся фиктивным.

Крымчанина в третий раз осудили за разграбление братской могилы. Симферопольский районный суд вынес приговор 71-летнему симферопольцу Георгию Полещуку, обвиняемому в повреждении объекта культурного наследия и надругательстве над местом захоронения.

В Севастополе общежития университета обнесли железными заборами. В Севастополе два общежития местного университета (СевГУ) на улице Николая Музыки оградили двухметровыми железными заборами.