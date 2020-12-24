Толстолобик, карп и белый амур: в Крыму зарыбили три водохранилища

Более 500 килограммов рыбопосадочного материала выпустили в три водохранилища Крыма - Ленинское, Феодосийское и Изобильненское.

Об этом сообщил вице-премьер, глава регионального Минсельхоза Андрей Рюмшин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Было выращено более 500 кг мальков разного вида рыбы. Все они на данный момент завезены (в водохранилища – ред.). В основном это карп, белый амур, толстолобик. Это государственная программа, Департамент рыбного хозяйства успешно ее выполнил. Мы могли бы делать больше, но есть проблема нехватки водоемов, риски забора воды, поэтому поставляем рыбу туда, где эти риски минимальные», - рассказал он.

Вместе с тем Рюмшин отметил, что в Крыму существует проблема браконьерства – молодую рыбу незаконно вылавливают еще до того, как она созрела и размножилась. В таком случае мелиоративные методы зарыбления водоемов становятся неэффективными.

«Мы проводим рейды, есть специальные группы, которые выезжают с проверкой, но этого недостаточно для того, чтобы защитить рыбу от браконьеров. Обычно мы выпускаем рыбу с запасом на тот случай, если не вся она выживет или ее отловят, этот процент мы всегда увеличиваем», - заключил он.

Ранее министр заявил, что зарыбление водоемов является крайне эффективным и полезным методом, поскольку рыба «удаляет всю лишнюю водную растительность».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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