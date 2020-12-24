Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Добро пожаловать»: в ялтинском санатории МО откроют ковидный госпиталь для туристов ● Названы регионы Крыма с угрожающим ростом количества пневмоний ● Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Черноморский флот ● Пять человек с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Крымский ученый спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
«Спасать отдыхающих»: Россия перебрасывает военных медиков в Крым
фото © Минобороны РФ
Медицинский отряд специального назначения Южного военного округа направлен в Крым для оказания помощи местным врачам в борьбе с COVID-19.
Госпитали будут развернуты в Ялте и Симферополе, сообщили в Минобороны России.
На данный момент в республику переброшено четыре самолета с военными медиками, аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.
«Военнослужащие мобильного госпиталя приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью около 80 километров из Севастополя в Ялту. В составе мобильного госпиталя 100 военнослужащих и 25 единиц специальной военной техники», - говорится в сообщении.
По прибытию медотряд начнет оказывать помощь населению с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Предполагается, что госпиталь будет расположен на территории санатория Минобороны на улице Свердлова.
Также в Минобороны сообщили, что переброска личного состава медицинского отряда и оборудования в Крым продолжается. Всего будет 100 единиц личного состава и около 100 тонн материальных средств.
«Второй, третий и четвертый самолеты Ил-76, осуществляющие переброску медицинских отрядов специального назначения Южного военного округа, вылетели с аэродрома Ростов-на-Дону в Симферополь. На борту воздушного судна личный состав мобильного госпиталя и медицинское имущество», - уточнили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов оценил высказывания о «новом Перл-Харборе». Глава Крыма Сергей Аксенов назвал высказывания о подрыве Крымского моста украинского политолога «призывом к терроризму».
В Украине предложили «устроить Перл-Харбор» российскому флоту в Крыму. Украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил правительству своей страны военным способом «освободить» Крым и Донбасс, а также устроить «Перл-Харбор» флоту России.
Власти Украины предупредили о размещении ядерного оружия в Крыму. Власти Украины считают, что Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму.
Россия тестирует в Черном море новую систему слежения. Министерство обороны РФ приступило к тестированию в Черном море новой системы слежения.
Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений
Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Спасать отдыхающих»: Россия перебрасывает военных медиков в Крым
Медицинский отряд специального назначения Южного военного округа направлен в Крым для оказания помощи местным врачам в борьбе с COVID-19.
В канун праздника на Крым обрушится снежный заряд
В конце текущей недели случится настоящее погодное чудо – Крым засыплет снегом.
24 часа назад
Найдено тело пропавшей жительницы Севастополя
16 часов назад
Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года
Синоптики прогнозируют до конца текущей недели дожди и потепление до 12 градусов тепла.