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Происшествия

Симферопольца зарезали за просьбу не шуметь ночью

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя.

Он обвиняется в убийстве.

Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно отреагировал на просьбу жителя Симферополя не шуметь ночью. Он нанес мужчине не менее 15 ударов ножом в голову и туловище. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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