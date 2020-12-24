Симферопольца зарезали за просьбу не шуметь ночью

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя.

Он обвиняется в убийстве.

Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно отреагировал на просьбу жителя Симферополя не шуметь ночью. Он нанес мужчине не менее 15 ударов ножом в голову и туловище. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанка угнала автомобиль подвезшего ее водителя. В Симферополе сотрудники полиции задержали подозреваемую в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Ялте раскрыли мошенническую схему с арендой квартир. В Ялте сотрудниками МВД раскрыли мошенническую схему сдачи в аренду квартир, которой оперировали мужчина и женщина.

Жительница Севастополя пыталась украсть из магазина три смесителя. Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Севастополя, которая пыталась вынести неоплаченный товар из строительного супермаркета.

Крымчанин «нагрел» российского бизнесмена на 1,2 млн рублей. Симферополец продал жителю Ставрополя несуществующие жатки для уборки кукурузы, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.