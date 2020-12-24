С 1 января в Крыму подорожает проезд в маршрутках

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С 1 января в Крыму начинают действовать дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по ценам и тарифам РК.

В соответствии с документом, стоимость проезда за наличный расчет составит от 20 до 22 рублей в зависимости от муниципального образования, а при безналичном расчете стоимость проезда останется на уровне 2020 года. При этом оплатить проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамвае можно всеми видами контактных и бесконтактных банковских карт, бесконтактных смарт-карт, программных приложений, Многофункциональной картой жителя Республики Крым и другими возможными носителями информации, зарегистрированными в АСОП, а также с помощью наличной оплаты в салоне транспортного средства с приобретением разового печатного билета. Если же пассажиру не предоставлена возможность выбора способа оплаты проезда (оборудование АСОП отсутствует или не функционирует), пассажир оплачивает проезд по стоимости безналичной оплаты.

Уровень тарифов на 2021 год рассчитан с учетом индексов изменения цен в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 и 2021 годы.

Как пояснил заместитель председателя Госкомцен Крыма Александр Пономарев, внедрение дифференцированных тарифов на проезд является результатом межведомственного взаимодействия: в работе над проектом также принимали участие Министерство транспорта РК, Министерство труда и социальной защиты РК, органы местного самоуправления. Кроме того, проведены консультации по вопросу применения дифтарифов на проезд в городском транспорте с Общественной палатой РК, общественными советами при Госкомцен Крыма и Министерстве транспорта РК.

— Подобные проекты уже показали свою эффективность и успешно реализуются во многих крупных городах. При внедрении дифференцированных тарифов на проезд мы получим сразу несколько положительных эффектов: это и существенная экономия для пассажиров при безналичной оплате, и повышение безопасности перевозок – водитель меньше отвлекается от ситуации на дороге на выдачу сдачи и билетов, и прозрачность доходов автоперевозчиков, и полный учет проезда льготных пассажиров. Еще один немаловажный аспект в непростой эпидемиологической ситуации – снижение контакта с наличными деньгами и для пассажиров, и для водителей городского общественного транспорта, — рассказал Александр Пономарев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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