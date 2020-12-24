Реновации Старого города в Симферополе не будет

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Власти Симферополя задумываются о реновации Старого города, но пока конкретных проектов и сроков их реализации нет.

Об этом на онлайн пресс-конференции сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

— Мы когда-то к этому придем в ближайшем будущем. Но для того, чтобы идти по пути реновации, нам нужно переселить людей, а для этого нужно строить. Земли, к сожалению, нет. Все нужно обсуждать на уровне республики, — сказала Елена Проценко.

Она также добавила, что вопрос переноса Центрального рынка в Симферополе за черту города не рассматривается. Все это только слухи.

Ранее Минстрой России разрабатывал проект реновации Старого города Симферополя. Экс главный архитектор крымской столицы Эрнст Мавлютов предлагал решить проблему радикально – снести весь микрорайон и застроить его новыми современными домами.

Подавляющее большинство жителей Старого города идею не поддерживают.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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