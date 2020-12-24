Путин объяснил необходимость приватизации госимущества в Крыму

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость приватизации государственного имущества в Крыму потребностью в привлечении инвестиций в регион.

Об этом он сказал во время заседания Государственного совета России.

«Что касается Крыма – нам нужно привлекать туда ресурсы соответствующие. Крым неоднократно обращался с тем, чтобы вносить федеральные деньги туда. Пока с учетом бюджетных ограничений, связанных с пандемией, это достаточно сложно делать, а предприятия должны развиваться. Руководство Крыма приняло решение привлекать и частные деньги, с этим связано. При определенном контроле государства за заявленными инвестиционными проектами», – рассказал Путин.

По словам президента, власти страны проводят приватизацию государственных предприятий во всей России аккуратно и только там, где приватизация помогает отраслям развиваться. «Мы действуем очень аккуратно… Это нужно делать только там, где приватизационные процессы результаты приносят значимые и вклад понятный в развитие соответствующей отрасли. Мы не делаем это в погоне за деньгами …, а в ключевых отраслях делаем это крайне аккуратно, сохраняя там, где нужно, контроль со стороны государства», – подчеркнул он.

14 декабря состоялись торги по приватизации «Массандры». Предприятие купила дочерняя компания банка «России» ООО «Южный проект» за 5,327 млрд рублей. Компания «Южный проект» зарегистрирована в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО «Акционерный банк «Россия». В декабре 2017 года она же приобрела завод шампанских вин «Новый Свет» за 1,5 млрд рублей.

При этом земля предприятия по-прежнему остается в собственности государства и у собственника не будет возможности распоряжаться ею по своему усмотрению. Трудовой коллектив винзавода также сохранится. При этом власти Крыма помогут компании финансово, в частности, за счет бюджета компенсируют половину стоимости закладки виноградников в рамках действующих госпрограмм по развитию сельского хозяйства.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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