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Власть

Противогазы для Америки: В Крыму заявили, что раскрыли канал контрабанды

18:18 четверг, 24 декабря 2020
Противогазы для Америки: В Крыму заявили, что раскрыли канал контрабанды

фото © topwar.ru

Уголовное дело возбуждено по факту контрабанды товаров военного назначения из Крыма в ряд западных стран.

Об этом сообщили в Южной оперативной таможне, передает «Интерфакс».

«Житель Симферополя осуществил отправку в международных почтовых отправлениях продукции военного назначения в США, Финляндию, Францию и Данию, а именно десять общевойсковых фильтрующих противогазов ПМК-3 (с комплектующими частями) и два специальных шлема первого класса защиты 6Б47», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в документах отправки продукция значилась как товар гражданского назначения. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу вооружения).

Противогаз ПМК-3 представляет собой средство защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия отравляющих, радиоактивных, сильнодействующих ядовитых веществ, бактериальных средств, радиоактивной пыли, светового излучения ядерного взрыва. Данное средство состоит на снабжении в Вооруженных силах России.

Единый войсковой броневой шлем Вооруженных сил Российской Федерации 6Б47 входит в состав экипировки «Ратник» производства предприятия ЦНИИточмаш. Шлем изготовлен из тканевых материалов на основе микрофиламентных арамидных нитей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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