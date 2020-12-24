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При прокладке водовода в Крыму нашли античную винодавильню
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Археологи убедили строителей перенести трубу в сторону.
Прокладывая траншею под трубы водовода в восточных окрестностях Керчи, строители обнаружили остатки жилых построек. Для спасения возможных исторических артефактов в Крым высадился «десант» археологов Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН из Санкт-Петербурга. За месяц раскопок ученым удалось найти немало интересного.
Как рассказал руководитель экпедиции, кандидат исторических наук Сергей Соловьев, археологи работают с начала декабря и сейчас работы подходят к завершению.
«Ведутся работы по прокладке водовода, который проходит по границам объектов археологического наследия. Это известные памятники истории, поэтому, конечно, есть находки», — отметил ученый.
В частности, на городище Парфений открыт участок городской застройки эллинистического времени: каменный цоколь и стены домов. Из-за того, что археологи исследовали только траншею будущего водовода, не углубляясь в стороны, громкие выводы делать рано — требуются более масштабные исследования.
«То, что мы обнаружили, дает основание утверждать, что, да, здесь была городская застройка. Причем не только жилые дома, но и производственный комплекс — обнаружены остатки винодельни, площадки для резервуаров, сусла. Можно предположить, что где-то неподалеку есть хранилище для вина. Но это все пока скрыто под землей», — рассказал Сергей Соловьев.
Также он сообщил, что работы ведутся в районе бывшей паромной переправы через Керченский пролив. С VI века до н.э. здесь находились Парфений и Порфмий — два малых портовых города Боспорского царства, связанных со столицей Пантикапеем (нынешняя Керчь).
«В городище Парфений хорошо сохранились все строительные остатки античного времени, и нам удалось убедить строителей перенести в сторону трассу водовода», — отметил археолог.
В тексте использованы материалы: Форпост
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