Власть
«Никто не хочет покупать»: в Крыму за год обвалился экспорт пшеницы
фото © Новости Крыма
Объем экспорта пшеницы из Крыма составил в этом году 200 тысяч тонн, что вдвое меньше прошлогоднего показателя.
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
«В 2019 году у нас был вал 1,4 миллиона тонн, где-то 400 тысяч тонн было вывезено. В этом году вывезено где-то около 200 тысяч тонн», – сказал он.
Рюмшин добавил, что в основном на экспорт идет пшеница третьего класса.
Отмечается, что основными импортерами выступают Сирия и Ливия.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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