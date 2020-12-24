Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.7
воздух +2
море +10

Власть

«Никто не хочет покупать»: в Крыму за год обвалился экспорт пшеницы

08:40 четверг, 24 декабря 2020
«Никто не хочет покупать»: в Крыму за год обвалился экспорт пшеницы

фото © Новости Крыма

Объем экспорта пшеницы из Крыма составил в этом году 200 тысяч тонн, что вдвое меньше прошлогоднего показателя.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«В 2019 году у нас был вал 1,4 миллиона тонн, где-то 400 тысяч тонн было вывезено. В этом году вывезено где-то около 200 тысяч тонн», – сказал он.

Рюмшин добавил, что в основном на экспорт идет пшеница третьего класса.

Отмечается, что основными импортерами выступают Сирия и Ливия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец украл у фермера 115 тонн пшеницы на миллион рублей. Житель Симферополя подозревается в мошенничестве в крупном размере.

В Крыму собираются выводить новые породы крупного рогатого скота. Крымчане активно развивают племенное животноводство.

В Севастополе началась закладка новых виноградников. После завершения уборки урожая винограда предприятия агропромышленного комплекса Севастополя перешли к закладке новых садов и виноградников.

Бешеная лиса «закрыла» поселок в Сакском районе на карантин. В Сакском районе поселок объявили неблагополучным по бешенству из-за лисы, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Коронавирус в Крыму
Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
«Спасать отдыхающих»: Россия перебрасывает военных медиков в Крым

«Спасать отдыхающих»: Россия перебрасывает военных медиков в Крым

Медицинский отряд специального назначения Южного военного округа направлен в Крым для оказания помощи местным врачам в борьбе с COVID-19.

Общество
Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года

Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года

Синоптики прогнозируют до конца текущей недели дожди и потепление до 12 градусов тепла.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации