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Коронавирус в Крыму

Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

08:58 четверг, 24 декабря 2020
Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

фото © gazetauzao.ru

Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.

За 23 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 355 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4480 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 422 человека, выздоровевших за весь период – 17 360 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Коронавирус в Крыму
Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.

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