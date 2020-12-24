Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Спасать отдыхающих»: Россия перебрасывает военных медиков в Крым ● «Добро пожаловать»: в ялтинском санатории МО откроют ковидный госпиталь для туристов ● Названы регионы Крыма с угрожающим ростом количества пневмоний ● Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Черноморский флот ● Пять человек с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки
Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений
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Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.
За 23 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 355 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4480 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 422 человека, выздоровевших за весь период – 17 360 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений
Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.
Коронавирус в Крыму
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