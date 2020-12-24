Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

фото © gazetauzao.ru

Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.

За 23 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 355 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4480 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 422 человека, выздоровевших за весь период – 17 360 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пять человек с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за истекшие сутки.

В Крыму снеговиков заставили соблюдать масочный режим. Этой зимой в Крыму даже снеговик надел маску.

Крымский ученый спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. Пандемия коронавирусной инфекции завершится в 2022 году.

В Крыму резко выросло число заразившихся школьников и учителей. Число заразившихся коронавирусом школьников и учителей в Крыму за неделю увеличилось на 39%.