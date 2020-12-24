Не заплатили: в Ялте рабочие разгромили отремонтированную ими же школу

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В Гаспре рабочий разнес оконные откосы в только что отремонтированной школе.

Процесс запечатлели на видео и вложили в соцсети, сопроводив комментарием: «Рабочие, сделавшие капитальный ремонт для школы, устроили там погром. Им не выплатили зарплату, и вот таким нехитрым способом они решили поквитаться с должниками.

Сам ремонт изначально проходил сложно: городской бюджет выделил на него 31 млн рублей, и все работы должны были сделать еще в августе, но подрядчик затянул их аж до зимы».

В администрации Ялты заявляют, что комментарий не соответствует действительности: дело не в том, что кто-то с кем-то не расплатился, а в том, что оконные откосы были сделаны некачественно – их пришлось демонтировать.

По словам чиновников именно процесс демонтажа и запечатлен на видео. Однако у профессионалов такой способ удалить откос вызвал большие вопросы.

Напомним, сдать школу должны были к 20 августа, но 14 декабря объект все еще не был завершен, и власти думали: разрывать или нет контракт с подрядчиком. В конце концов, ему дали еще неделю. И вот сейчас, после появления видео, в администрации Ялты заявляют, что откосы уже восстановлены, и сейчас проверяется качество работ.

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