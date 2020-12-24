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На окраине Симферополя выявили нарколабораторию с 1,5 кг «синтетики»

Крымские полицейские закрыли расположенную на окраине Симферополя нарколабораторию и задержали производителя.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, из незаконного оборота изъяты 1,5 кг готового синтетического наркотика.

«Установлено, что организаторы поставили на поток производство высококонцентрированного синтетического наркотика – производного от «мефедрона», который относится к так называемым «клубным» психостимуляторам, – говорится в сообщении. – По результатам ряда проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции задержан 23-летний молодой человек, причастный к организации нелегального производства».

Помещение, в котором синтезировали порошок, выглядело как частная постройка. В ходе обыска изъято специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для производства наркотических средств, химические реактивы в виде порошков, кислот и щелочей. Кроме того, полицейские нашли химические формулы и записи с инструкциями по производству наркотиков.

«В отдельных резервуарах, принадлежащих задержанному, сотрудники полиции обнаружили готовый, только что произведенный порошок. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято около 1,5 кг готового порошка. Всего благодаря профессиональной работе крымских полицейских на улицы и во дворы не попало более 2 тысяч среднеразовых доз наркотиков».

Задержанный также осуществлял сбыт произведенных им веществ через посредников и мелких наркосбытчиков с использованием интернета и мессенджеров. Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» и части 4 статьи 228.1 УК РФ – покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. С учетом отягчающих обстоятельств задержанному грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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