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Происшествия

Молодой симферополец за три месяца обокрал девять автомобилей

В Центральный районный суд Симферополя направлены для рассмотрения материалы уголовного дела о серии краж из автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-служб прокуратуры Крыма.

Как было установлено, с мая по июль 2020 года 21-летний житель Симферополя по ночам проникал в припаркованные автомобили и выносил из них чужое имущество. Кражи были совершены на территории Киевского и Центрального районов города.

«Житель города похитил имущество из 9 автомобилей на общую сумму более 89 тыс. рублей, которым обвиняемый распоряжался по своему усмотрению», - сообщили в надзорном ведомстве.

Злоумышленник уже задержан и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст.158 УК РФ (кража). Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

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