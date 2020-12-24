«Матерюсь иногда»: Аксенов признался в употреблении ненормативной лексики

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Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что иногда использует ненормативную лексику.

В основном на применение в речи «крепкого словца» его вынуждают некоторые чиновники, рассказал Аксенов во время своей итоговой пресс-конференции.

«Я не знаю иногда, чем пронять отдельных коллег: он так смотрит сквозь тебя, как сквозь стенку. Такое ощущение, что с картой разговариваешь, поэтому даже не знаешь, что делать, – сказал Аксенов. – Бывают такие ситуации. Большинство моих коллег честно работает и действительно трудится. Но бывает, что не знаешь, как добиться результата. Случается, коллеги, тут ничего не сделаешь».

Глава Крыма также раскрыл журналистам свой способ снятия волнения. «Стараюсь не злиться. Спокойно выдохнул. Йогой не занимаюсь, но легкой медитацией», – добавил Аксенов.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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