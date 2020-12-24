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Власть

«Матерюсь иногда»: Аксенов признался в употреблении ненормативной лексики

15:43 четверг, 24 декабря 2020
«Матерюсь иногда»: Аксенов признался в употреблении ненормативной лексики

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что иногда использует ненормативную лексику.

В основном на применение в речи «крепкого словца» его вынуждают некоторые чиновники, рассказал Аксенов во время своей итоговой пресс-конференции.

«Я не знаю иногда, чем пронять отдельных коллег: он так смотрит сквозь тебя, как сквозь стенку. Такое ощущение, что с картой разговариваешь, поэтому даже не знаешь, что делать, – сказал Аксенов. – Бывают такие ситуации. Большинство моих коллег честно работает и действительно трудится. Но бывает, что не знаешь, как добиться результата. Случается, коллеги, тут ничего не сделаешь».

Глава Крыма также раскрыл журналистам свой способ снятия волнения. «Стараюсь не злиться. Спокойно выдохнул. Йогой не занимаюсь, но легкой медитацией», – добавил Аксенов.

Ранее сегодня глава республики признался журналистам, что не намерен заводить страницу в TikTok, потому что не готов на танцы и песни.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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