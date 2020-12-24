Крымчанка оставила на улице своего младенца, он на морозе просидел час

20-летняя девушка, гулявшая с ребенком по парку, решила согреться в кафе, однако малыша брать с собой в заведение она не стала.

Как рассказывают очевидцы, которые выложили видео в соцсети, ребенок около часа провел на морозе один.

«Он мерз, плакал, а мать все это время игнорировала ситуацию, — пишут очевидцы в соцсетях. — Мы зашли в кафе сказать, что ребенку плохо, но в ответ услышали только многочисленное возмущение — мой же ребенок, где хочу — там и оставляю».

В комментариях люди подхватили волну возмущений.

В тексте использованы материалы: Форпост

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