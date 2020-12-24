Крымчанина в третий раз осудили за разграбление братской могилы

Симферопольский районный суд вынес приговор 71-летнему симферопольцу Георгию Полещуку, обвиняемому в повреждении объекта культурного наследия и надругательстве над местом захоронения.

Это уже третья его судимость, связанная с Симферопольским рвом на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. Здесь захоронены 12-15 тысяч мирных жителей, убитых фашистами.

История взаимоотношения этого немолодого человека с законом удивительна и причудлива. Он роет шахты в костяном слое братской могилы в поисках золотых зубов и украшений — и в 2013-м его находят и сажают. Он выходит по условно-досрочному освобождения, и в 2017 его ловят ночью у рва, с лопатами и прочей мародерской снастью. Полещук отбыл полтора года в колонии строгого режима — и в январе 2020 правоохранители его снова застали во время «работы» на братской могиле.

Суд приговорил Георгия Полещука к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

«Мне кажется, что он был готов к такому приговору, поскольку особых эмоций не выказал, под стражу его взяли в зале суда, — рассказал симферополец Борис Берлин, выступавший в судебном заседании как потерпевший. — Одна из статей, по которой его обвиняли, предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет».

На днях председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия евреев РК» Анатолий Гендин опубликовал информацию о том, что на братской могиле обнаружены свежие раскопы, выброшенные на поверхность человеческие останки. Предположения разные: то ли действует еще одна, самостоятельная группа мародеров, то ли «старая», имеющая отношение к уже судимым за разграбление братской могилы.

Все планы прошлых лет по охране этого места от установки видеонаблюдения до постройки мемориального центра так и не осуществились. Разве что поставленный у ближнего конца рва забор сделал работу мародеров комфортнее, теперь их не видно с трассы.

Бывший противотанковый ров имеет длину 800 метров. Находится на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. В нем, по разным оценкам, лежат останки от 15 до 26 тысяч человек. Это евреи, крымчаки и цыгане, расстрелянные фашистами в декабре 1941 г. Там же были захоронены тела больных из психиатрической больницы, умерщвленных 7 марта 1942 г., а также советские военнопленные. Историки считают, что это место фашистами многократно использовалось для казней и сокрытия тел, по 1943 год включительно. Первые случае разграбления рва зафиксированы в 1982 г.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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