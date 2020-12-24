Происшествия
Крымчанина осудили на 12 лет за убийство из ревности
В республике Крым признали виновным жителя поселка Партенит, который до смерти избил незнакомца.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Как выяснили следователи, в начале июля 2019 года мужчина поссорился с незнакомым человеком в поселке Партенит из-за того, что тот поприветствовал его сожительницу.
Ревнивец ударил оппонента по голове рукой, повалил на бетонную дорогу и начал бить ногами, после чего скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался.
Алуштинский городской суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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