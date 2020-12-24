Крымчанина осудили на 12 лет за убийство из ревности

В республике Крым признали виновным жителя поселка Партенит, который до смерти избил незнакомца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как выяснили следователи, в начале июля 2019 года мужчина поссорился с незнакомым человеком в поселке Партенит из-за того, что тот поприветствовал его сожительницу.

Ревнивец ударил оппонента по голове рукой, повалил на бетонную дорогу и начал бить ногами, после чего скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался.

Алуштинский городской суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанина в третий раз осудили за разграбление братской могилы. Симферопольский районный суд вынес приговор 71-летнему симферопольцу Георгию Полещуку, обвиняемому в повреждении объекта культурного наследия и надругательстве над местом захоронения.

В Севастополе общежития университета обнесли железными заборами. В Севастополе два общежития местного университета (СевГУ) на улице Николая Музыки оградили двухметровыми железными заборами.

Экс-замруководителя департамента в Евпатории получил 3 года тюрьмы. Бывший замглавы департамента городского хозяйства Евпатории приговорен Евпаторийским судом к трем годам лишения свободы.

Украина оштрафовала 25 граждан за проезд по Крымскому мосту. На границе между Крымом и Херсонской областью украинские пограничники 22 декабря выявили 25 лиц, нарушивших порядок въезда на полуостров.