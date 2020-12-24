Власть
Компания из Москвы отреставрирует галерею Айвазовского в Феодосии за 589 млн рублей
Московская компания займется реставрацией галереи художника Ивана Айвазовского в Феодосии за 589 млн рублей.
Об этом сказано в распоряжении главы Крыма об определении подрядчика реставрации.
«Определить ООО «НСТ» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение реставрационных работ по объекту: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил художник И. К. Айвазовский» (1845-1892 годы), с ценой контракта 589 919 214 рублей», – сказано в документе.
Работы должны быть выполнены до конца 2022 года.
Как ранее рассказала директор галереи Татьяна Гайдук, реставрация пройдет в три этапа, первый этап запланирован на февраль 2021 года. Прием посетителей прекращаться не будет. На каждом из этапов реконструкции экспозицию будут размещать в свободных помещениях, где не идут работы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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